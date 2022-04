Festival Danses et Musiques du Monde: Les Fatals Picards, tournée des 20 ans Montataire Montataire Catégories d’évènement: Montataire

La ville de Montataire va prendre des couleurs et des accents de carnaval du monde! Le Comité de jumelage Montataire-Finsterwalde fête ses soixante ans en 2022. lepalace@mairie-montataire.fr +33 3 44 24 69 97 Animations et concerts gratuits pour tous dans les rues de la ville et sur le stade Marcel Coëne.

