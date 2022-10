FESTIVAL DANSE THÉRAPIE ET DANSE EN CONSCIENCE Laxou, 19 novembre 2022, Laxou.

FESTIVAL DANSE THÉRAPIE ET DANSE EN CONSCIENCE

2022-11-19 – 2022-11-20

Une première en France !Et ca se passe à NANCY-LAXOU !

Un festival qui honore les danses de guérison: la danse comme un puissant et fécond processus de soins, de bien être et de connexions. Il privilégie le corps, ses ressentis et son expression à travers le mouvement dansé, la créativité, le rythme, la respiration, la voix et l’imaginaire.

« La danse est la langage caché de l’âme: elle dit ce que les mots ne peuvent pas » Martha Graham.

Le festival est ouvert à tous ceux qui ont envie de bouger, de se faire du bien, se ressourcer et recharger les batteries. Il n’y a aucun pré requis, aucun niveau pour participer.

Qui n’a pas envie de sentir son corps vivant, vibrant et plein d’énergies!

C’est festif, joyeux, nourrissant, soignant, profondément libérateur d’émotions et de sensations.

La danse de guérison inscrit l’humain dans une relation entre ciel et terre, elle est un chemin privilégié au sacré et à la spiritualité.

15 ateliers interactifs guidés par des intervenant.e.s passionnant.e.s et passionné.e.s.Expérimenté.e.s, authentiquement engagé.e.s , ils/elles ont à coeur de partager et transmettre leur outil de développement qui touche autant l’intime que le collectif.

Expression primitive – 5 Rythmes – Danse transe – Biodanza – Danse médecine – Danse en cercle – Danse de tournoiement – Wutao – Longo- Mouvements de Gurdjieff – Danse planétaire- La Joya – Voix & chants.

L’association DANSER LACHER PRISE est l’aventure singulière et réjouissante de trois soeurs nancéiennes, Gisèle, Anne et Sylvie Baradel, respectivement danse thérapeute-danseuse-professeure de danse,artiste-art thérapeute et coordinatrice des Festivals du féminin en Asie – de créer ensemble et de vivre ce qui les rassemble: une expérience de coeur et d’âme, un peu folle comme peut l’être un rêve d’enfant, celui de créer du lien, de se faire du bien, de partager avec d’autres dans un esprit d’ouverture et de convivialité.

Pass 1 jour: 85 euros

Pass 2 jours: 135 euros

tarif étudiant/ demandeur d’emploi (sur justificatif): Pass 1 jour: 65 euros Pass deux jours: 115 euros

programme & billetterie : www.danserlacherprise.fr

tel 06 84 25 35 28

email: danserlacherprise@gmail.com

+33 6 84 25 35 28 http://www.danserlacherprise.fr/

CILM 23 rue de la Meuse Laxou

