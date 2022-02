Festival Danse et Théâtre Chauny Chauny Catégories d’évènement: Aisne

Chauny Aisne Venez assister au festival danse et théâtre du 13 au 17 juin au Forum de Chauny. Évènement organisé par la Ligue de l’Enseignement. Gratuit

Durée : 1h

