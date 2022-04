Festival Danse de tous les Sens Falaise, 10 mai 2022, Falaise.

Festival Danse de tous les Sens Falaise

2022-05-10 – 2022-05-21

Falaise Calvados

Chorège – Centre de Développement Chorégraphique National Falaise Normandie vous donne rendez-vous du 10 au 21 mai 2022 pour la vingtième édition du festival Danse de tous les Sens !

Onze jours pour découvrir dix-sept spectacles et une abondance d’entrées parallèles (cafés danse, ateliers, expositions…). La Grande rencontre chorégraphique amateur fêtera la jubilation de danser ensemble, petits et grands. Entre bords de rivière, places publiques, lieux patrimoniaux et salles de spectacle, le festival embrassera un territoire élastique à Falaise et alentours. L’hospitalité revigorante de nos partenaires y est pour beaucoup.

Cette vingtième édition (en attendant de fêter 30 ans de Chorège en 2023 !) nous fera entrer dans le crépitement de la création chorégraphique contemporaine, promettant d’incroyables images. Des amazones fluo vont faire le show. Des ailes de papillon géantes vont pousser sur la tête d’une danseuse. Une grande feuille de dessin va valser. La house music, le rap hardcore et J.-S Bach vont faire la farandole. Le creux de vos oreilles va devenir la scène palpitante d’une danse invisible. Des illusions d’optique à l’unisson feront apparaître des mirages chorégraphiques. Le mouvement surgira sans doute là où on l’attend le moins. Nous serons là pour l’accueillir et profiter de la joie d’être ensemble !

Retrouvez la programmation complète sur :

https://chorege-cdcn.com/festivals/danse-de-tous-les-sens/

billetterie@chorege-cdcn.com +33 2 31 90 25 54 https://chorege-cdcn.com/festivals/danse-de-tous-les-sens/

Falaise

