Festival Danse à l’université, 29 mars 2021-29 mars 2021, Dijon.

Festival Danse à l’université 2021-03-29 – 2021-04-08

Dijon 21000

Un programme varié pour vivre pendant 11 jours la danse… à fond : courts spectacles, performance professionnelle, conférence, speed searching et même des ateliers en présence pour les étudiant·e·s de l’uB.

Un festival à distance ne rime pas avec un festival morose ! Plusieurs nouveautés pour cette édition à vivre en ligne : un challenge danse à réaliser depuis chez soi et à partager sur instagram, et des rendez-vous ArtSciences pour mêler la danse aux sciences.

Qui dit nouvelle édition, dit nouvelle marraine !

La danseuse Annika KompArt est à retrouver avec la performance audiovisuelle et dansée, AraKnit, le mercredi 7 avril à 20h.

Toutes les infos et programmation sur atheneum.u-bourgogne.fr ou sur la page facebook @centreculturelatheneum

https://atheneum.u-bourgogne.fr/

Un programme varié pour vivre pendant 11 jours la danse… à fond : courts spectacles, performance professionnelle, conférence, speed searching et même des ateliers en présence pour les étudiant·e·s de l’uB.

Un festival à distance ne rime pas avec un festival morose ! Plusieurs nouveautés pour cette édition à vivre en ligne : un challenge danse à réaliser depuis chez soi et à partager sur instagram, et des rendez-vous ArtSciences pour mêler la danse aux sciences.

Qui dit nouvelle édition, dit nouvelle marraine !

La danseuse Annika KompArt est à retrouver avec la performance audiovisuelle et dansée, AraKnit, le mercredi 7 avril à 20h.

Toutes les infos et programmation sur atheneum.u-bourgogne.fr ou sur la page facebook @centreculturelatheneum