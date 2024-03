Festival « Dans les Jardins de William Christie » Les jardins du Bâtiment Thiré, samedi 24 août 2024.

Rencontres musicales en Vendée, un festival qui allie musique et jardin. Pour sa 12e édition, le Festival Dans les Jardins de William Christie s’annonce plus lyrique que jamais, avec une programmation placée sous le signe de la jeunesse et de la féérie… dans les Jardins de William Christie.

Un festival de musique orchestré par le célèbre musicien William Christie, dans les jardins de sa demeure à Thiré. Entre promenades musicales, ateliers en famille, concerts et méditations à la lueur des chandelles, venez découvrir la musique baroque tout en admirant les jardins très personnels du grand musicien.

Du 24 au 31 août festival Dans les Jardins de William Christie

Chaque été depuis 2012, Les Arts Florissants et le Département de la Vendée s’associent pour offrir un événement unique en son genre, mêlant plaisir de la musique et beauté des jardins… dans les Jardins de William Christie. Le temps d’une semaine, le public est invité à découvrir des oeuvres méconnues du répertoire baroque ainsi qu’un jardin remarquable vendéen, mais aussi de jeunes artistes talentueux en début de carrière, que le Festival met à l’honneur aux côtés des artistes réguliers des Arts Florissants.

Venir découvrir les jardins

Du 27 mars au 2 juin

Du 3 au 13 juillet

Et du 11 au 29 septembre

Ouvert du mercredi au dimanche (fermé les jours fériés)

Inspirés de l’art des jardins tel qu’il connut son apogée en France et en Italie aux XVIIe et XVIIIe siècles, les Jardins de William Christie tendent aussi à mettre en valeur les beautés du paysage vendéen, en rassemblent de nombreux arbres et de végétaux propres à cette région. Aujourd’hui reconnu Jardin remarquable et inscrit à l’Inventaire des Monuments historiques, ce lieu exceptionnel de 12 hectares figure au centre du projet des Arts Florissants.

Les cinq sens au jardin

31 mai, 1er et 2 juin 2024

Journées européennes du patrimoine

21 et 22 septembre 2024

L’édition 2024 des Journées européennes de Patrimoine fournira l’occasion de mettre en valeur le patrimoine

naturel de Thiré, en rendant hommage à ses artisanes les abeilles. Avec au programme, une exposition photo, une découverte d’instrument, un atelier d’apiculture…

Parcours de Pâques au Jardin du 27 au 31 mars 2024

Parcours de printemps au Jardin du 20 avril au 5 mai 24

Atelier jardinage dans les Jardins de William Christie

17 janvier, 14 février, 13 mars, 10 avril, 15 mai et 12 juin 2024

Un mercredi par mois, de janvier à juin et de septembre à novembre, un atelier jardinage est proposé à tous les adultes amateurs autour d’une thématique chaque fois

différente, en lien avec la saison et les végétaux à l’honneur dans les Jardins de William Christie. .

Les jardins du Bâtiment 32 rue du Bâtiment

Thiré 85210 Vendée Pays de la Loire

