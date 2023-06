Journée découverte du monde du théâtre Festival Dans le Jardin ou Ailleurs Lurcy-Lévis, 26 juillet 2023, Lurcy-Lévis.

Journée découverte du monde du théâtre Mercredi 26 juillet, 10h00 Festival Dans le Jardin ou Ailleurs Pour les jeunes à partir de 13 ans, 25 participants maximum, gratuit

La Compagnie des Eaux et des Forêts offre à des jeunes à partir de 13 ans, une journée de découverte du monde du théâtre lors de la semaine du festival Dans le Jardin ou Ailleurs dont la troisième édition aura lieu à Lurcy-Lévis les 28, 29, 30 et 31 juillet 2023.

Vous découvrirez comment un jardin se transforme en lieu théâtral, aménagement des différents espaces et circulation, les deux plateaux, les gradins, la mise en place des projecteurs, la régie, la billetterie, la buvette etc… C’est aussi une opportunité de découvrir différents métiers.

Vous assisterez à une répétition de la création : La Cerisaie d’Anton Tchekhov, mise en scène Anne-Clélia Salomon.

Vous participerez à 1h30 d’atelier de pratique théâtrale (travail dans l’espace, improvisations, lectures, etc…) mené par les comédiens de la Cie Bravache, formés à l’École Nationale Supérieure de Théâtre de Bordeaux Aquitaine.

Déjeuner pris sur place, prévoir un pique-nique. Tous ces différents moments seront suivis d’échanges avec les intervenants. Des salles sont prévues en cas de pluie.

Festival Dans le Jardin ou Ailleurs 1 route de Valigny, 03320 Lurcy-Lévis. Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « ciedeseauxetdesforets@yahoo.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 81 75 89 09 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-26T10:00:00+02:00 – 2023-07-26T18:00:00+02:00

2023-07-26T10:00:00+02:00 – 2023-07-26T18:00:00+02:00

©Stephane_llnx