Dannelbourg 57820 Dannelbourg Tu as envie de danser, de t’amuser, de retrouver tes potes…, l’association DANNEL’ZIK se réjouit de ta participation à cette 6ème édition qui nous l’espérons aura bien lieu cette année après 2 reports!

La recette reste inchangée: des groupes festifs, de la bonne humeur, à manger et à boire…

L’entrée sera toujours gratuite mais n’hésite pas à jeter une pièce ou un billet dans le chapeau pour nous aider à payer les artistes.

Les bénéfices serviront à financer des projets d’école.

La programmation sera comme d’habitude festive… On vous réserve de belles surprises.

STAY TUNED… http://www.dannelzik.fr/ Dannel Zik

