Festival d'Anjou Le Grand Théâtre d'Angers Angers, lundi 3 juin 2024.

Le Festival d’Anjou touche plus de 25 000 spectateurs chaque année. Il compte environ une vingtaine de spectacles et une trentaine de représentations. Ces dernières ont lieu chaque soir en plein air devant des châteaux et monuments historiques du département. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-03

fin : 2024-06-26

Le Grand Théâtre d'Angers

Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire

