Festival d’Aix-en-Provence THEATRE DU JEU DE PAUME, 23 juillet 2023, AIX EN PROVENCE.

NOÉ CLERC TRIO – ROBINSON KHOURY – MININO GARAYAccordéon : Noé ClercContrebasse : Clément DaldossoBatterie : Elie Martin-CharrièreTrombone : Robinson KhouryPercussions : Minino Garay Jazz migrations Après Mosaïc, Noé Clerc revient avec son trio atypique – accordéon, contrebasse, batterie – pour proposer une musique nourrie d’instantanés et d’impressions qui bouscule de manière ludique les codes harmoniques et rythmiques du jazz. Deux invités d’exception mènent l’ensemble vers de nouveaux rivages : le jeune tromboniste d’origine libanaise Robinson Khoury et le percussionniste de légende Minino Garay, fin connaisseur des cultures latines. Un lien se tisse d’une génération à l’autre. FESTIVAL D’AIX-EN-PROVENCE

THEATRE DU JEU DE PAUME AIX EN PROVENCE 17 rue de l’Opéra Bouches-du-Rhône

