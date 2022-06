Festival d’activités de plein air de La Pichelotte Signy-l’Abbaye Signy-l'Abbaye Catégorie d’évènement: Signy-l’Abbaye

Domaine de la Vénerie Signy-l’Abbaye 08460 Signy-l’Abbaye L’Office d’Animation des Crêtes Préardennaises vous donne rendez-vous fin septembre pour une semaine dédiée au sport et à la nature ! Au programme :- Marche nordique – Randos jeux – Course d’orientation- Course nature – VTT – Stands découverte nature et biodiversité Le programme détaillé du festival arrive prochainement, restez connectés ! equipeoacp@gmail.com +33 3 24 35 34 33 Domaine de la Vénerie Signy-l’Abbaye

