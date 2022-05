Festival d’accordéon Franco-Espagnol Loures-Barousse, 1 juillet 2022, Loures-Barousse. Festival d’accordéon Franco-Espagnol à la salle des fêtes LOURES-BAROUSSE Loures-Barousse

2022-07-01 17:00:00 – 2022-07-01 à la salle des fêtes LOURES-BAROUSSE

Loures-Barousse Hautes-Pyrénées Loures-Barousse Venez assister à un spectacle avec de nombreux accordéonistes, le temps d’une soirée. Au programme :

– 17h : apéritif offert,

– 21h : concert Entrée 10€.

Buvette & stand de crêpes et gâteaux Organisé par les Amis de l’accordéon. +33 6 10 18 82 73 à la salle des fêtes LOURES-BAROUSSE Loures-Barousse

dernière mise à jour : 2022-04-28 par OT de Neste-Barousse|CDT65

