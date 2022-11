Festival d’accordéon dansant Le Tréport Le Tréport Catégories d’évènement: Le Tréport

Seine-Maritime

Festival d’accordéon dansant Le Tréport, 20 novembre 2022, Le Tréport. Festival d’accordéon dansant

Salle Serge Reggiani Le Tréport Seine-Maritime

2022-11-20 – 2022-11-20 Le Tréport

Seine-Maritime Erika, Guillaume Pruvost, Michel Pruvot, Laurent Hénault.

Sur réservation Erika, Guillaume Pruvost, Michel Pruvot, Laurent Hénault.

Sur réservation +33 3 22 28 08 51 Le Tréport

dernière mise à jour : 2022-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Le Tréport, Seine-Maritime Autres Lieu Le Tréport Adresse Salle Serge Reggiani Le Tréport Seine-Maritime Ville Le Tréport lieuville Le Tréport Departement Seine-Maritime

Le Tréport Le Tréport Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-treport/

Festival d’accordéon dansant Le Tréport 2022-11-20 was last modified: by Festival d’accordéon dansant Le Tréport Le Tréport 20 novembre 2022 Le Tréport Salle Serge Reggiani Le Tréport Seine-Maritime seine-maritime

Le Tréport Seine-Maritime