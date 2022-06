Festival d’Abrivado Saintes-Maries-de-la-Mer Saintes-Maries-de-la-Mer Catégories d’évènement: 13460

Saintes-Maries-de-la-Mer

Festival d'Abrivado Saintes-Maries-de-la-Mer, 11 novembre 2022

2022-11-11 – 2022-11-12

Journées traditionnelles du monde de la bouvine durant lesquelles les manadiers ( éleveurs de taureaux et chevaux Camargue ) vous présentent successivement des abrivados étant le passage de taureaux encadrés par les gardians le long de la plage Est des Saintes Maries jusqu'aux Arènes. 09h30 petit déjeuner offert par la commune au point de départ des abrivados, lieu dit Rousty, 5 km à l'Est du village, suivi du départ des 10/11 abrivados à 11h

