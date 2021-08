Festival cyclo-culturel : la route des imaginaires Le caféMusic’, 18 septembre 2021, Mont-de-Marsan.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Le caféMusic’

Festival cyclo-culturel – Evénément pluridisplinaire riche en partages, en échanges et en découvertes – Mont de Marsan et Voie Verte du Marsan et de l’Armagnac. Transversal et pluridisciplinaire, ce projet croise culture, sport, environnement et patrimoines. Proximité et convivialité sont au cœur de cette manifestation qui accueille un public intergénérationnel et de plus en plus nombreux. En s’appuyant sur les ressources locales, en mobilisant les acteurs et en mettant en synergie leurs initiatives dans le cadre de partenariats, le festival joue un rôle significatif dans le développement, l’attractivité et la cohésion du territoire. Cet événement est désormais identifié par les opérateurs, les équipes artistiques et les habitants comme un rendez-vous attendu, marquant, de la rentrée montoise et plus largement landaise.

Gratuit. Entrée libre.

Le caféMusic’ 4 Cale de la Marine, 40000 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan Landes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T21:30:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T18:00:00