C’est quoi le festival CURIOSITas ? ———————————– Créé en 2013, [CURIOSITas](https://www.curiositas.fr/) est un festival qui présente des projets nés de collaborations entre artistes et scientifiques. Spectacles, installations interactives, performances, rencontres-débats et ateliers sont au programme **du 9 au 26 novembre sur différents lieux de la région** (Orsay, Massy, Evry, Paris, Élancourt et Étampes). Rejoignez-nous ! —————- Nous recherchons des bénévoles motivé·es pour nous aider à animer et rendre vivant le festival. **Vous avez un intérêt pour l’art et/ou la science ? Vous souhaitez enrichir votre expérience professionnelle en vous investissant sur un événement original ?** **En fonction de vos goûts, vous avez le choix entre plusieurs missions :** * accueillir et orienter le public, introduire et promouvoir le festival * aider à l’organisation * présenter les œuvres au public * mener des groupes pour réaliser la visite des lieux * échanger avec le public autour de ses questionnements, ses ressentis, etc. Vous aurez accès à l’intégralité des activités programmées et serez accompagné·e par une équipe de professionnels. Vos repas et vos frais de transport seront pris en charge. [Retrouvez ici les modalités de bénévolat (lieux, dates et horaires)](https://www.curiositas.fr/rejoignez-nous/). Pour devenir bénévole, contactez-nous sans attendre ! —————————————————– [**[la-diagonale@universite-paris-saclay.fr](mailto:la-diagonale@universite-paris-saclay.fr)**](mailto:la-diagonale@universite-paris-saclay.fr) La Diagonale recherche des bénévoles motivé·es pour aider à animer et à rendre vivant le festival CURIOSITas ! Vous avez jusqu’au 22 octobre pour nous contacter. En ligne et sur le campus Paris-Saclay Saclay Val d’Albian Essonne

