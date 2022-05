Festival Culturssimo_Lecture d’Olivier Saladin du livre Numéro Deux de David Foenkinos La Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin Catégories d’évènement: 45240

2022-06-23 20:00:00 – 2022-06-23 00:00:00

La Ferté-Saint-Aubin 45240 À l’occasion de sa 9ème Edition le Festival Culturissimo s’invite au Variétés Cinéma de la Ferté-St-Aubin le jeudi 23 juin 2022 à 20h !

Vous découvrirez le livre “Numéro Deux” de David Foenkinos lu et interprété par Olivier Saladin.

L’occasion de vivre l’historie d’un roman autrement.

Réservez-vite +33 2 38 41 79 60

