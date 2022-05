Festival Culturissimo Saint-Sulpice-sur-Risle, 7 juin 2022, Saint-Sulpice-sur-Risle.

Festival Culturissimo Manufacture Bohin Le Bourg Saint-Sulpice-sur-Risle

2022-06-07 – 2022-06-07 Manufacture Bohin Le Bourg

Saint-Sulpice-sur-Risle Orne

Lecture de “Regardez-nous danser” de Leïla Slimani par Irène Jacob

Entrée Gratuite avec invitation à retirer à l’espace culturel E.Leclerc de L’Aigle

C’est dans “Au revoir les enfants” de Louis Malle que nous découvrons Irène Jacob en 1987.

Prix d’interprétation féminine du Festival de Cannes en 1991 pour “La Double Vie de Véronique” de Krzysztof Kieslowski, elle joue d’abord dans des films confidentiels avant d’élargir son répertoire… et son terrain de jeu : elle apparaît dans le thriller américain de Stuart Baird US Marshals et dans la série The OA.

En parallèle, elle donne de la voix dans plusieurs albums et collaborations et écrit un roman : “Big Bang” (Albin Michel).

Depuis septembre 2021, elle est la présidente de l’institut Lumière de Lyon.

La voici à la Manufacture Bohin de St Sulpice sur Risle pour faire résonner les mots de Leïla Slimani. Deuxième tome du “Pays des autres”, “Regardez-nous danser” poursuit et enrichit une fresque familiale vibrante d’émotions, dans une période trouble où la nouvelle génération va devoir faire des choix.

+33 2 33 24 44 44 https://www.e.leclerc/

dernière mise à jour : 2022-05-03 par