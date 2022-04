Festival Culturissimo : Oxmo Puccino à Montceau-les-Mines L’Embarcadère, 18 mai 2022, Montceau-les-Mines.

Festival Culturissimo : Oxmo Puccino à Montceau-les-Mines

L’Embarcadère, le mercredi 18 mai à 20:00

En vingt ans de carrière, sept albums et de multiples collaborations, Oxmo Puccino s’est imposé comme le plus poétique des rappeurs français. Chroniqueur du réel, poète au verbe puissant, le « Black Jacques Brel » a publié l’année dernière un premier roman aux allures de conte initiatique et philosophique : Les Réveilleurs de soleil (JC Lattès). Il s’y empare de la crise écologique et de l’énergie de la jeunesse pour pointer l’insouciance et l’inaction des adultes, notre vanité, toujours avec l’inventivité de verbe qu’on lui connaît. Pour Culturissimo, il fait aujourd’hui escale à L’Embarcadère de Montceau-les-Mines pour faire résonner ce thème plus crucial que jamais sur les arpèges du talentueux pianiste Jérémy Châtelain. Un instant suspendu de poésie à ne pas manquer.

Invitations à retirer à L’Espace Culturel E.Leclerc de Montceau-les-Mines.

Dans le cadre du Festival Culturissimo, l’Embarcadère à Montceau-les-Mines accueillera le rappeur Oxmo Puccino le 18 mai à 20h pour une lecture musicale de son roman Les Réveilleurs de soleil.

L’Embarcadère Place des droits de l’Homme, Montceau-les-Mines Montceau-les-Mines Saône-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T20:00:00 2022-05-18T21:30:00