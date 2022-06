Festival Culturissimo – Michel Vuillermoz Plérin, 23 juin 2022, Plérin.

Festival Culturissimo – Michel Vuillermoz Espace Roger Ollivier 13 Rue du Stade Plérin

2022-06-23 20:00:00 – 2022-06-23 21:30:00 Espace Roger Ollivier 13 Rue du Stade

Plérin 22190

Michel Vuillermoz a marqué de son empreinte les plus grands personnages du répertoire de la Comédie-Française, dont il est sociétaire depuis 2007 : Cyrano de Bergerac dans la pièce d’Edmond Rostand, Tartuffe dans l’oeuvre de Molière…

À côté de ces rôles incarnés avec panache et récompensés, entre autres, de deux Molières, il nous a régalés de ses mines tantôt ahuries, tantôt sombres dans plus d’une centaine de films. Retenons, pour ne citer qu’eux, Palais royal ! de Valérie Lemercier, La Princesse de Montpensier de Bertrand Tavernier ou encore, d’Albert Dupontel,

Adieu les cons… et Au revoir là-haut. Après cette adaptation du roman éponyme de Pierre Lemaitre, Prix Goncourt 2013, le voici à Plérin, sur les planches de l’Espace Roger-Ollivier, pour une lecture du dernier roman de l’auteur, Le Grand Monde (Calmann-Lévy). Une plongée mouvementée et jubilatoire dans les Trente Glorieuses, sur les mélodies entraînantes de l’accordéoniste virtuose Lionel Suarez.

https://www.faitsetgestes.com/

Michel Vuillermoz a marqué de son empreinte les plus grands personnages du répertoire de la Comédie-Française, dont il est sociétaire depuis 2007 : Cyrano de Bergerac dans la pièce d’Edmond Rostand, Tartuffe dans l’oeuvre de Molière…

À côté de ces rôles incarnés avec panache et récompensés, entre autres, de deux Molières, il nous a régalés de ses mines tantôt ahuries, tantôt sombres dans plus d’une centaine de films. Retenons, pour ne citer qu’eux, Palais royal ! de Valérie Lemercier, La Princesse de Montpensier de Bertrand Tavernier ou encore, d’Albert Dupontel,

Adieu les cons… et Au revoir là-haut. Après cette adaptation du roman éponyme de Pierre Lemaitre, Prix Goncourt 2013, le voici à Plérin, sur les planches de l’Espace Roger-Ollivier, pour une lecture du dernier roman de l’auteur, Le Grand Monde (Calmann-Lévy). Une plongée mouvementée et jubilatoire dans les Trente Glorieuses, sur les mélodies entraînantes de l’accordéoniste virtuose Lionel Suarez.

Espace Roger Ollivier 13 Rue du Stade Plérin

dernière mise à jour : 2022-05-18 par