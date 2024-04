Festival Culturissimo Lecture par Laurent Stocker Musée des Impressionnismes Giverny, jeudi 25 avril 2024.

Laurent Stocker vous offre une lecture brillante du roman « Veiller sur elle » de Jean-Baptiste Andrea.

« Veiller sur elle » de Jean-Baptiste Andrea

Pour Culturissimo, Laurent Stocker, sociétaire de la Comédie-Française, prête sa voix aux personnages de Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea (L’Iconoclaste).

Immense succès en librairie et lauréat du Prix Goncourt 2023, ce roman nous mène dans une Italie basculant dans le fascisme, sur les traces de Mimo et Viola, deux jeunes gens qui tour à tour s’esquivent et se retrouvent.

Laurent Stocker se forme au théâtre au Conservatoire national d’art dramatique et entre à la Comédie-Française en 2001. Il en devient le 511e sociétaire trois ans plus tard et y joue dans les plus grandes pièces classiques, de Molière à Racine en passant par Beaumarchais. Depuis son César du meilleur espoir masculin obtenu en 2007 pour son rôle dans Ensemble, c’est tout de Claude Berri, Laurent Stocker est omniprésent à l’écran. On le retrouve dans le film Goliath de Frédéric Tellier et dans la mini-série Oussekine d’Antoine Chevrollier. En 2023, au-delà d’incarner le Président de la République dans Sous Contrôle d’Erwan le Duc, le comédien joue également le personnage de Pierre Lazareff dans la minisérie Bardot réalisée par Christopher et Danièle Thompson. Fidèle du festival Culturissimo, il revient proposer une lecture de Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea.

Evénement gratuit, sur inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles sur www.mdig.fr/

Evénement gratuit, sur inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles sur www.mdig.fr/ .

Début : 2024-04-25 19:00:00

fin : 2024-04-25 20:30:00

Musée des Impressionnismes 99 Rue Claude Monet

Giverny 27620 Eure Normandie

