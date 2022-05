Festival Culturissimo : Dominique Pinon

Festival Culturissimo : Dominique Pinon, 7 juin 2022, . Festival Culturissimo : Dominique Pinon

2022-06-07 – 2022-06-07 Dans le cadre du Festival Culturissimo

Lecture par Dominique Pinon

Mardi 7 juin à 20h

——————————-

Dominique Pinon n’a pas fini de faire parler de lui : annoncé au catalogue Netflix avec Big Bug, il signe là sa 9e collaboration avec le réalisateur Jean-Pierre Jeunet, après notamment Un long dimanche de fiançailles et Le fabuleux destin d’Amélie Poulain. Il a aussi été l’acteur fétiche de Jean-Jacques Beineix dans Diva ou 37,2 le matin, de Claude Lelouch dans Roman de gare ou Ces Amours-là…

Il s’illustre en prime dans Dikkenek d’Olivier Van Hoofstadt, ainsi qu’à la télévision, dans la série Outlander par exemple. Comédien de talent, il est le lauréat du Molière du comédien 2004 pour son rôle dans L’Hiver sous la table.

Pour Culturissimo, il investit le Théâtre de Montreuil-sur-Mer pour donner corps et voix au sublime hommage d’Amélie Nothomb à son père : dans Premier sang, prix Renaudot 2021, la romancière revient sur la vie de Patrick, doux enfant angélique devenu diplomate à la carrière hors norme, héros de l’ombre qui dut se confronter à la mort. Entrée gratuite. https://app.yepform.com/live/Culturissimo-7-Juin Dans le cadre du Festival Culturissimo

Lecture par Dominique Pinon

Mardi 7 juin à 20h

——————————-

Dominique Pinon n’a pas fini de faire parler de lui : annoncé au catalogue Netflix avec Big Bug, il signe là sa 9e collaboration avec le réalisateur Jean-Pierre Jeunet, après notamment Un long dimanche de fiançailles et Le fabuleux destin d’Amélie Poulain. Il a aussi été l’acteur fétiche de Jean-Jacques Beineix dans Diva ou 37,2 le matin, de Claude Lelouch dans Roman de gare ou Ces Amours-là…

Il s’illustre en prime dans Dikkenek d’Olivier Van Hoofstadt, ainsi qu’à la télévision, dans la série Outlander par exemple. Comédien de talent, il est le lauréat du Molière du comédien 2004 pour son rôle dans L’Hiver sous la table.

Pour Culturissimo, il investit le Théâtre de Montreuil-sur-Mer pour donner corps et voix au sublime hommage d’Amélie Nothomb à son père : dans Premier sang, prix Renaudot 2021, la romancière revient sur la vie de Patrick, doux enfant angélique devenu diplomate à la carrière hors norme, héros de l’ombre qui dut se confronter à la mort. Entrée gratuite. dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville