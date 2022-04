Festival “Culturissimo” – Dominique Blanc à Niort Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Festival "Culturissimo" – Dominique Blanc à Niort Niort, 11 mai 2022, Niort. Le Moulin du Roc 9 boulevard Main Niort

2022-05-11 20:00:00

Dans le cadre du Festival Culturissimo organisé par les Espaces Culturels E.Leclerc, le Moulin du Roc à Niort accueillera l'actrice Dominique Blanc le 11 mai prochain à 20h pour une lecture de l'ouvrage L' œuvre au noir de Marguerite Yourcenar. Cet événement gratuit est l'un des 70 rendez-vous de la 9e édition du Festival Culturissimo qui est de retour cette année dans toute la France.

Le Moulin du Roc 9 boulevard Main Niort

