Landerneau Finistère Quelques jours avant l’arrivée de la première étape à Landerneau, Jacques Bonnaffé vous propose son propre Tour de France, en 3 étapes à travers Landerneau, avec lecture de quelques-unes des plus belles pages écrites sur le cyclisme. UN PARCOURS EN 3 ÉTAPES :

16H00 – Centre E.Leclerc de Landerneau

17H00 – Place du Général De Gaulle

