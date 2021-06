Landerneau Landerneau Finistère, Landerneau Festival Culturissimo – Concert de Jeanne Cherhal Landerneau Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

Landerneau

Festival Culturissimo – Concert de Jeanne Cherhal Landerneau, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Landerneau. Festival Culturissimo – Concert de Jeanne Cherhal 2021-07-06 – 2021-07-06 Centre Culturel Le Family 2 Route de la Petite Palud

Landerneau Finistère Autrice-compositrice-interprète, Jeanne Cherhal s’est fait connaître dans les

années 2000 avec ses chansons pleines d’audace, d’humour et de profondeur. Venez l’écouter au Centre Culturel Le Family le mardi 06 juillet à 20h00. Dans la limite des places disponibles. Invitations à retirer à l’Espace Culturel de E.Leclerc de Landerneau. Autrice-compositrice-interprète, Jeanne Cherhal s’est fait connaître dans les

années 2000 avec ses chansons pleines d’audace, d’humour et de profondeur. Venez l’écouter au Centre Culturel Le Family le mardi 06 juillet à 20h00. Dans la limite des places disponibles. Invitations à retirer à l’Espace Culturel de E.Leclerc de Landerneau.

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Landerneau Étiquettes évènement : Autres Lieu Landerneau Adresse Centre Culturel Le Family 2 Route de la Petite Palud Ville Landerneau lieuville 48.44926#-4.2548