Ces dernières années, Clotilde Courau a investi nos écrans de télévision en jouant tour à tour dans la série de TF1 Peur sur le lac et dans les mini-séries Rebecca et L’Absente, le grand écran notamment dans Benedetta de Paul Verhoeven, et récemment les planches dans Une situation délicate aux côtés de Gérard Darmon. Il est vrai qu’elle excelle dans tous les genres, de la comédie aux rôles plus sombres : Embrassez qui vous voudrez de Michel Blanc, Babysitting de Philippe Lacheau et Nicolas Benamou… Une carrière exceptionnelle, qui avait démarré en 1990 avec une nomination au César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans Le Petit criminel de Jacques Doillon. Grande fidèle de Culturissimo, elle arrive au Dôme de Saumur accompagnée de l’accordéoniste virtuose Lionel Suarez pour mettre en voix et en musique l’un des romans phares d’Annie Ernaux : L’Événement. Adapté au cinéma en 2021 par Audrey Diwan, il raconte le parcours du combattant de la plus sociologue des écrivaines françaises pour avorter en 1963, alors que la pilule contraceptive n’est pas encore légalisée et que la loi Veil n’existe pas. Un éclairage primordial sur la condition et les droits des femmes.

