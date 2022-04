Festival Culturissimo 2022 : Thibault de Montalembert à Vendôme Le Minotaure Vendôme Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Festival Culturissimo 2022 : Thibault de Montalembert à Vendôme

Le Minotaure, le mardi 17 mai à 20:00

À l’occasion du Festival Culturissimo, Le Minotaure à Vendôme accueillera une lecture de Connemara de Nicolas Mathieu (Actes Sud, 2022) par le comédien Thibault de Montalembert. Thibault de Montalembert nous réjouit depuis 2015 dans son rôle de Mathias Barneville, agent artistique sans scrupule de la série Dix pour cent. Ancien du cours Florent et de la Comédie Française, aussi à l’aise à l’écran que sur les planches, Thibault de Montalembert s’est illustré dans L’Amoureuse de Jacques Doillon, Comment je me suis disputé… (ma vie sexuelle) d’Arnaud Desplechin, Jalouse des frères Foenkinos, Chocolat de Roschdy Zem… Infatigable, il est aussi doubleur – Dr House, c’est lui ! –, metteur en scène et écrivain, auteur d’Et le verbe se fait chair (L’Observatoire, 2018). Fidèle de Culturissimo, le voici à Vendôme, sur la scène du Minotaure le mardi 17 mai prochain à 20 h, pour donner vie au récit de Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018 pour Leurs enfants après eux (Actes Sud). Dans Connemara, le romancier conte les trajectoires d’Hélène et de Christophe, d’abord parallèles puis croisées, entremêlées ; l’histoire d’une tentative à deux, d’une autre chance, d’un amour qui se cherche.

Invitations à retirer à l’Espace Culturel E. Leclerc de Vendôme.

Le Minotaure 2, rue César-de-Vendôme 41100 Vendôme

2022-05-17T20:00:00 2022-05-17T21:00:00

