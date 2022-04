Festival Culturissimo 2022 : le Théâtre d’Alençon – Scène Nationale 61 accueille Oxmo Puccino. Théâtre d’Alençon Alençon Catégories d’évènement: Alençon

Théâtre d’Alençon, le jeudi 12 mai à 20:30

À l’occasion du Festival Culturissimo, proposé par les Espaces Culturels E. Leclerc, le Théâtre d’Alençon – Scène Nationale 61 accueillera le jeudi 12 mai prochain à 20 h 30 le rappeur Oxmo Puccino pour une lecture musicale de son ouvrage Les Réveilleurs du Soleil (JCLattès, 2021), accompagné par le pianiste Jérémy Châtelain. En vingt ans de carrière, sept albums et de multiples collaborations, Oxmo Puccino s’est imposé comme le plus poétique des rappeurs français. Chroniqueur du réel, poète au verbe puissant, le « Black Jacques Brel » a publié l’année dernière un premier roman aux allures de conte initiatique et philosophique : Les Réveilleurs de soleil (JC Lattès). Il s’y empare de la crise écologique et de l’énergie de la jeunesse pour pointer l’insouciance et l’inaction des adultes, notre vanité, toujours avec l’inventivité de verbe qu’on lui connaît.

Invitations à retirer au Centre E. Leclerc Alençon Le Point du Jour (Arçonnay)

À l’occasion du Festival Culturissimo, le Théâtre d’Alençon accueillera le jeudi 12 mai à 20h30 le rappeur Oxmo Puccino pour une lecture musicale de son ouvrage Les Réveilleurs du Soleil. Théâtre d’Alençon 2 Av. de Basingstoke Alençon Orne

