Festival Culturissimo 2022 : L’Archipel accueille Didier Sandre Granville, 13 mai 2022, Granville.

Festival Culturissimo 2022 : L’Archipel accueille Didier Sandre Granville

2022-05-13 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-13 21:00:00 21:00:00

Granville Manche

À l’occasion du Festival Culturissimo, L’Archipel à Granville accueillera le vendredi 13 mai prochain à 20h00 le comédien Didier Sandre pour une lecture d’un des classiques d’Honoré de Balzac : Illusions perdues.

2022 marque l’année de nos retrouvailles avec Didier Sandre, à l’affiche des Passagers de la nuit de Mikhaël Hers. Une ligne de plus sur son CV d’acteur d’exception, qu’on a pu voir dans La femme de ma vie de Régis Wargnier ou Pas son genre de Lucas Belvaux, et à la télé dans la série Nicolas Le Floch. Enfant, pourtant, il rêve de danse et de musique, avant de choisir le théâtre. Une décision bienvenue : il intègre la Comédie Française en 2013 et reçoit, entre autres récompenses, le Molière du meilleur comédien pour son rôle dans Un mari idéal, la pièce d’Oscar Wilde ici mise en scène par Adrian Brine.

C’est donc un grand habitué des planches qui investit celles de l’Archipel pour nous faire (re)découvrir l’un des classiques d’Honoré de Balzac et les Illusions perdues de Lucien. Ce jeune ambitieux, monté à Paris pour y faire carrière dans les lettres et la presse, va trop vite se retrouver confronté à la réalité cruelle de ces milieux.

Cet événement gratuit proposé par les Espaces Culturels E.Leclerc s’inscrit dans le cadre de la 9e édition du Festival Culturissimo, qui est de retour cette année pour plus de 70 rendez-vous partout en France.

