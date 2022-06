Festival Cultures Cultures Granges-d’Ans Granges-d'Ans Catégories d’évènement: Dordogne

Dordogne Granges-d’Ans EUR 10 10 En partenariat avec l’association Cultures Cultures : Table ronde/ Conférence sur l’agriculture et le climat, Visite de ferme, Jongle avec Albin Hédon en musique Concert Balkan Quartet. Restauration sur place. A la noix patiente. En partenariat avec l’association Cultures Cultures : Table ronde/ Conférence sur l’agriculture et le climat, Visite de ferme, Jongle avec Albin Hédon en musique Concert Balkan Quartet. Restauration sur place. A la noix patiente. +33 6 33 88 26 07 En partenariat avec l’association Cultures Cultures : Table ronde/ Conférence sur l’agriculture et le climat, Visite de ferme, Jongle avec Albin Hédon en musique Concert Balkan Quartet. Restauration sur place. A la noix patiente. © Robert Kneschke

