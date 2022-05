Festival Cultures aux Cœurs Montignac Montignac Catégories d’évènement: 24290

Montignac

Festival Cultures aux Cœurs Montignac, 30 juillet 2022, Montignac.

2022-07-30 10:45:00 – 2022-07-30

Montignac 24290 Ce samedi les festivités continuent avec : À 10h45 : La BOURREE DE PARIS, espace N. Mandela

CROATIE au marché du monde

La fanfare KTIPIETOK ORKESTAR, au marché place Carnot

11h00 : La Banda LOUS BRANDALOUS au restaurant le Tourny

11h15: MADAGASCAR, espace N. Mandela

La Fanfare de MACEDOINE, au marché place Carnot

11h30 : CUARTETO VENTURA au marché du monde

12h15 : La Banda LOUS BRANDALOUS au restaurant au restaurant L’Annexe 17h00 : GUINEE au marché du monde

17h30 : MADAGASCAR, espace N. Mandela

18h00 : La Fanfare KTIPIETOK ORKESTAR, au marché du monde

18h30 : Apéro-concert avec GANGBE BRASS BAND, espace N. Mandela

20h00 : BOURREE DE PARIS à la Guinguette

La Banda LOUS BRANDALOUS, au bar le Festival 21h30 : Soirée Latino, UN SOLO SOL (20€ adulte, -16 ans 11€)

dernière mise à jour : 2022-05-22 par

