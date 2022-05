Festival Cultures aux Cœurs : Concert Gipsy Kings Tonino Baliardo, 25 juillet 2022, .

Festival Cultures aux Cœurs : Concert Gipsy Kings Tonino Baliardo

2022-07-25 – 2022-07-25

Le Festival accueille sur la scène Terrasse de l’Amitié LES GIPSY KINGS TONINO BALIARDO pour une soirée aux sons de la musique gitane.

Tonino Baliardo, fondateur et leader des Gipsy Kings, virtuose de la guitare est un compositeur mondialement reconnu. Vous connaissez tous Bamboleo ou Djobi Djoba !

Tonino parcourt le monde entier depuis plus de 30ans avec cette musique universelle qui fait vibrer et danser le public partout où les Gipsy Kings se produisent.

Depuis 2014, il est accompagné sur scène par ses deux fils Mikaël et Cossos : la famille et la transmission, deux valeurs essentielles pour eux.

dernière mise à jour : 2022-04-27 par