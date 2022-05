Festival Cultures aux Cœurs

Festival Cultures aux Cœurs, 31 juillet 2022, . Festival Cultures aux Cœurs

2022-07-31 10:30:00 – 2022-07-31 Ce dimanche : À 10h30 : HYMNE À LA PAIX, à la Terrasse de l’amitié suivi de la PARADE dans les rues de Montignac-Lascaux 17h30 : TIMOR ORIENTAL, espace N. Mandela

18h00 : GUINEE au marché du monde

18h30: Apéro-concert avec la CROATIE, espace N. Mandela

19h30 : COLOMBIE à la Guinguette 21h00 : CULTURE AUX COEURS

