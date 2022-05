Festival Cultures aux Cœurs

Festival Cultures aux Cœurs, 29 juillet 2022, . Festival Cultures aux Cœurs

2022-07-29 10:45:00 – 2022-07-29 Ce vendredi les festivités continuent avec : À 10h45 : La Fanfare de MACEDOINE au marché du monde

11h15 : La Fanfare KTIPIETOK ORKESTAR, espace N. Mandela

12h00 : CUARTETO VENTURA, au restaurant Lou Bombareau

VENDREDI MOSAIQUES, les groupes parcourent le Périgord Noir 17h30 : CHILI, espace N. Mandela

18h30 : Apéro-concert avec la COLOMBIE, espace N. Mandela

20h00 : TIMOR ORIENTAL à la Guinguette

Grand diner Ville en Fête sur réservation

20h30 : Concert FRATERNITE MONDE, La fanfare KTIPIETOK ORKESTAR et GANGBE BRASS BAND, place d’Armes

21h00 : VILLE EN FETE, animations dans toute la ville avec tous les ensembles et les marionettes géantes de Waati Nooma. Final de la soirée, place Tourny

