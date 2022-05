Festival Cultures aux Cœurs

Festival Cultures aux Cœurs, 28 juillet 2022, . Festival Cultures aux Cœurs

2022-07-28 – 2022-07-28 Ce jeudi les festivités continuent avec : À 10h30 : MADAGASCAR à Lascaux, Centre International de l'Art Pariétal 10h45 : CROATIE, espace N. Mandela LA BOURREE DE PARIS, au marché du monde 11h15 : La Fanfare de MACEDOINE, espace N. Mandela 12h00: CUARTETO VENTURA et le MEXIQUE au site du Régourdou 14h30 : FESTI'MOMES, COLOMBIE, MADAGASCAR, GUINEE, salle des fêtes (10€ adulte/-16 ans 2,50€) 17h00 : La fanfare KTIPIETOK ORKESTAR au bar L'Emboscada 18h30 : Apéro-concert avec le CHILI, espace N. Mandela 20h00 : MADAGASCAR à la Guinguette 21h00 : CHILI et TIMOR ORIENTAL aux Eyzies, parc de la mairie 21h30 : CONCERTS ACCORDS MAJEURS (10€ adulte/-16 ans 12€) à la Terrasse de l'amitié 00h00 : SOIREE DJ à la bodega du Festival dernière mise à jour : 2022-05-22 par

