Festival Cultures aux Cœurs

Festival Cultures aux Cœurs, 27 juillet 2022, . Festival Cultures aux Cœurs

2022-07-27 10:45:00 – 2022-07-27 Du lundi 25 au dimanche 31 juillet, Le Festival Cultures aux Cœurs de Montignac-Lascaux sera de nouveau présent pour une semaine festive ! Ce mercredi, les festivités continuent avec : À 10h45 : Animations dans toute la ville 12h15 : Réception officielle des délégations à l’hôtel de ville 15h00 : MENESTRELS DU MONDE à la salle des fêtes de la chapelle Aubareil (12€ adulte/-16 ans 7€)

17h00: CUARTETO VENTURA au marché du monde

17h30 : COLOMBIE espace N. Mandela

18h00 : La Fanfare de MACEDOINE au marché du monde

18h30 : Apéro-concert avec le CHILI, espace N. Mandela

19h00 : CUARTETO VENTURA au restaurant le Flannagan’s

20h00 : MEXIQUE à la Guinguette

21h30 : GENEREUSE DIVERSITE (16€ adulte/-16 ans 8€) à la Terrasse de l’amitié

dernière mise à jour : 2022-05-22 par

