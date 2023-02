Festival Cultures au Coeur Montignac-Lascaux Montignac-Lascaux Catégories d’Évènement: Dordogne

Dordogne Montignac-Lascaux Lundi 24 juillet, c’est au rythme du reggae que vous passerez une soirée inédite : Tiken Jah Fakoly, figure majeure du continent africain et du reggae sera sur la scène du Festival. Outre les spectacles en soirée, le Festival c’est aussi de nombreuses animations en ville, les soirées à la guinguette, le marché du monde et 6 autres spectacles Terrasse de l’Amitié. De grands balléts nous ferons vivre de beaux moments chorégraphiques : la Compagnie Art et Culture d’Abidjan de cöte d’Ivoire, Le Vénézuela , l’Equateur, Le Nicaragua, les Philippines, l’Arménie, La France. La soirée commune avec le Festival du Périgord Noir aura lieu le jeudi 27 juillet avec un duo de musicienne palestiniennes CHARQGHARB, piano et violon. Spectacles en soirée, nombreuses animations en ville, soirées à la guinguette, marché du monde et 7 spectacles Terrasse de l’Amitié. +33 5 53 50 14 00 (c) Nicolas Baghir 2

