Festival culturel kurde de Paris CDK-F, 6 mai 2023, Paris.

Du samedi 06 mai 2023 au vendredi 12 mai 2023 :

.Public adolescents adultes. payant

Deuxième édition du festival culturel kurde de Paris : rendez-vous du 6 au 12 mai pour découvrir la richesse de la culture kurde.

Le Conseil Démocratique Kurde en France (CDK-F) s’associe cette année avec la ville de Paris, la mairie du 10e arrondissement, les villes de Sarcelles et Bobigny, la Fondation Danielle Mitterrand, l’association France-Kurdistan, l’association Arts et Culture du Kurdistan (ACK) et l’Institut de Réflexion et d’Études sur le Kurdistan (IREK) pour présenter la deuxième édition du Festival culturel kurde de Paris. Ce festival aura lieu du 6 au 12 mai 2022 à Paris et dans d’autres communes d’Île de France. Il est une invitation à la découverte d’un peuple méconnu et d’un patrimoine culturel riche et varié qui est aujourd’hui menacé. En préservant et en promouvant leur culture, les Kurdes partagent leur patrimoine culturel plurimillénaire avec tous les visiteurs curieux.

Situé au cœur de la Mésopotamie, le Kurdistan est une contrée fertile sillonnée par les fleuves légendaires du Tigre et de l’Euphrate, qui a vu naître l’agriculture et les premières civilisations. Le Kurdistan comprend une diversité de peuples à l’héritage culturel plurimillénaire, dont les Kurdes, les Assyriens, les Arméniens, les Arabes et les Turkmènes. Bien que les Kurdes soient le groupe le plus important, chaque peuple a laissé sa marque sur le paysage socio-culturel de cette région.

Le Kurdistan est à cheval sur quatre États, mais n’a jamais été une entité indépendante ou juridiquement reconnue, ce qui explique pourquoi une grande partie de l’héritage kurde, assyrien et arménien est revendiquée par les États qui occupent ce territoire (Turquie, Irak, Iran et Syrie).

Cette deuxième édition du festival offre une occasion unique de découvrir l’une des plus anciennes cultures de la Mésopotamie à travers sa musique, ses chants, ses danses, sa gastronomie, son cinéma et son théâtre. En plus des représentations artistiques et culinaires, les visiteurs pourront assister à des projections de films et participer à des discussions. Les enfants pourront également participer à un atelier d’initiation aux contes et aux jeux traditionnels kurdes. Enfin, le festival se clôturera avec un grand concert qui rassemblera des chanteurs kurdes de renommée internationale.

CDK-F 16 rue d’Enghien 75010 Paris Grand concert final – Salle Gaveau

Contact : https://cdkf.fr/festival-kurde-paris/ info@cdkf.fr https://www.facebook.com/festivalkurde https://www.facebook.com/festivalkurde

