Festival culturel Festibilera Hélette, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Hélette.

Festival culturel Festibilera 2021-07-24 – 2021-07-24

Hélette Pyrénées-Atlantiques Hélette

15 15 EUR Matinée : cercles de méditation et bains sonores.

Déjeuner : concert de jazz manouche, buvette et foodtruck

Après-midi : ateliers de théâtre (enfants et adultes), danse, yoga du rire, chant intuitif, percussions.

Soirée : concerts et jam entre artistes, foodtruck et buvette.

Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans (2ème dose de vaccin depuis 7 jours ou test PCR négatif de moins de 48h ou test antigénique négatif de moins de 48h ou test PCR positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois)

+33 6 31 81 46 43

dernière mise à jour : 2021-07-15 par