FESTIVAL CULTUREL D’OUTRE-MER AU MANS Le Mans, 14 mai 2022, Le Mans.

Le Mans Sarthe

L’association Acma Caraibes organise la 8ème édition du festival culturel d’Outre-Mer au centre des étangs chauds au mans, les 14 et 15 mai 2022. Entrée gratuite.

Cet événement a pour but de présenter au public les nombreuses facettes de la culture des outre -mer en Sarthe à travers des démonstrations, des ateliers, d’initiation aux danses traditionnelles, des spectacles de danses et en nocturne un plateau d’artistes dans un cadre agréable et convivial.

Le temps d’un week-end, nous souhaitons vous faire traverser les océans, nous nous dirigerons vers la mer des Caraïbes à la découverte des Antilles. Venez faire la fête aux Etangs-Chauds!

acmacaraibes@gmail.com +33 6 49 59 64 82 https://www.acmacaraibes.com/

