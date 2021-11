Festival culturel CCVA, 20 mai 2022, Villeurbanne.

Festival culturel

CCVA, le vendredi 20 mai 2022 à 14:00

La Fédération des acteurs de la solidarité Auvergne-Rhône-Alpes est une Fédération d’associations du secteur social, particulièrement dans le champ de la lutte contre la précarité et les exclusions. Dans le cadre de ses missions et de ses actions, la Fédération défend et promeut la place de la culture et de la création dans le champ social, ainsi que les droits culturels pour toutes et tous. Notre action a pour objectif que la culture soit pleinement un outil de l’accompagnement social pour les personnes accueillies et accompagnées. Deux éditions de ce festival ont déjà eu lieu en 2017 et 2019 à Gières. Au cours de ce festival, sont présentés des projets artistiques de création réalisés en structures sociales. Ces projets sont tout aussi bien du spectacle vivant avec de la chanson, de la musique, du théâtre, de la danse, que des expositions d’oeuvres, que des projections de court métrage ou des écoutes de podcast. Les différents projets présentés ont tous un lien entre eux et se font écho mutuellement pour présenter une oeuvre collective globale, même si chaque projet est réalisé de manière autonome dans chaque associations.

Notre festival présente des projets de création réalisés en structures sociales, en co construction avec des artistes, des intervenants sociaux et des personnes en situation de précarité

CCVA 234 cours émile zola 69100 Villeurbanne Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T14:00:00 2022-05-20T21:00:00