Festival Culture sur Rue
Esplanade Marcel Cachin, 93230 Romainville, le dimanche 27 juin

Esplanade Marcel Cachin, 93230 Romainville, le dimanche 27 juin à 10:00

Festival annuel de l’Annexe, Culture sur Rue mêle concerts, danse, chant, spectacles, marionnettes, photographie, ateliers d’écriture et plus encore ! Situé au cœur de l’Esplanade Cachin à Romainville, le festival s’accompagne également d’un vide-greniers ! Toutes les activités sont gratuites et enfants comme adultes pourront y trouver leur bonheur. Venez nombreux !

Inscriptions nécessaires pour certains ateliers.

