Festival Culture et Cinéma Nérac Nérac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Nérac

Festival Culture et Cinéma Nérac, 3 avril 2022, Nérac. Festival Culture et Cinéma Place du Général de Gaulle Cinéma Le Margot Nérac

2022-04-03 – 2022-04-08 Place du Général de Gaulle Cinéma Le Margot

Pour son édition 2022, le Festival Culture et Cinéma Nérac accueille le réalisateur, scénariste et ingénieur du son brésilien Kleber Mendonça Filjo pour un festival "Passion Brésil".

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Nérac Autres Lieu Nérac Adresse Place du Général de Gaulle Cinéma Le Margot Ville Nérac lieuville Place du Général de Gaulle Cinéma Le Margot Nérac Departement Lot-et-Garonne

