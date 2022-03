Festival Culture et Cinéma Lavardac Lavardac Catégories d’évènement: Lavardac

Lot-et-Garonne

Festival Culture et Cinéma Lavardac, 2 avril 2022, Lavardac. Festival Culture et Cinéma Lavardac

2022-04-02 – 2022-04-02

Lavardac Lot-et-Garonne Lavardac Pour son édition 2022, le Festival Culture et Cinéma Nérac accueille le réalisateur, scénariste et ingénieur du son brésilien Kleber Mendonça Filjo pour un festival “Passion Brésil”.

L’ouverture du festival aura lieu à la salle des fêtes de Lavardac le samedi 2 avril suivi de 7 journées 100% cinéma à Nérac :

16h30 : La forêt amazonienne en danger, conférence de Glauber Sezerino.

17h30 : Ka’a zar Ukyze Wa : les maîtres de la forêt en danger, documentaire de Flay Guajajara.

18h15 : Quentura, documentaire de Mari Correa.

Lavardac

