Vitré Vitré 35500, Vitré Festival culture et cinéma de Vitré “Nouvelles images persanes” Vitré Vitré Catégories d’évènement: 35500

Vitré

Festival culture et cinéma de Vitré “Nouvelles images persanes” Vitré, 10 novembre 2021, Vitré. Festival culture et cinéma de Vitré “Nouvelles images persanes” Vitré

2021-11-10 – 2021-11-14

Vitré 35500 Vitré À l’occasion du tricentenaire de la publication des Lettres Persanes de Montesquieu, le 28 mai 1721, le festival Nouvelles images d’Iran se transforme pour devenir le festival Nouvelles images persanes.

Découvrez le programme en téléchargement http://www.nouvellesimagespersanes.fr/ À l’occasion du tricentenaire de la publication des Lettres Persanes de Montesquieu, le 28 mai 1721, le festival Nouvelles images d’Iran se transforme pour devenir le festival Nouvelles images persanes.

Découvrez le programme en téléchargement Vitré

dernière mise à jour : 2021-10-27 par OT – VITRE

Détails Catégories d’évènement: 35500, Vitré Autres Lieu Vitré Adresse Ville Vitré lieuville Vitré