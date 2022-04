Festival Culture Debout Marseille 4e Arrondissement, 27 mai 2022, Marseille 4e Arrondissement.

Festival Culture Debout Place Henri Dunant Parc du Palais Longchamp Marseille 4e Arrondissement

2022-05-27 – 2022-05-29 Place Henri Dunant Parc du Palais Longchamp

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Nous vous donnons rendez-vous le 27, 28 et 29 mai devant les fontaines du Parc Longchamp pour le festival solidaire Culture debout.



La Mairie des 4e & 5e arrondissements de Marseille à pensé à vous, en proposant aux Marseillais.e.s un événement culturel de qualité, gratuit, associatifs et pour tous dans un des lieux les plus emblématiques de Marseille.



Au programme : 3 jours de musique, de danse, de partage et de bonheur.



• Vendredi 27 mai

19h – Jack Ollins

21h – Atoem



• Samedi 28 mai

18h – Chinese Man Records

Matteo & Bro (Live band)

Youthstar & Miscellaneous

Chinese Man (DJ set)



• Dimanche 29 mai

19h – Vagabonda – Dann’Kabaré

20h – Sweet Streets Opéra

21h – SuperGombo,



Des ateliers et des animations seront également proposé dès 15h le dimanche 29 mai pour les petits et les grands : découverte des instruments traditionnels d’Afrique de l’Ouest, fabrique de l’imaginaire, atelier écocitoyen, et conte musical.



Ce Festival Solidaire est organisé en partenariat avec Emmaüs Pointe Rouge, Banlieue Santé 13, et Sol en Si.



Entrée Libre !

https://www.marseille4-5.fr/culture/culture-debout-festival-solidaire/

