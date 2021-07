Festival Culture Cultures Losse, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Losse.

Un Festival itinérant en Nouvelle Aquitaine sur des lieux Agro-écologiques et jardins écoles. Musique, danse, arts du cirque, conférences, conte, théâtre, …

Il s’installe ce jeudi au Jardin d’Atyoula avec une programmation mixant conférence, musique, acrobatie, chant, …

– « Hommes des landes » et le sujet de la Conférence avec Vincent Spagnolini et Franck Ibanez

– Equilibriste et contorsionniste, Christelle formée à l’école de cirque du Lido, ainsi qu’au Crac de Lomme est une artiste performeuse

Souk et Marc Delmas Quartet, deux artistes tour à tour chanteurs et instrumentistes, vous livrent leurs chansons fétiches: recomposition minutieuse, détournement ou fidèle salutation. Pêle-mêle, Cindy Lauper précède l’Affaire Louis Trio, Nougaro succède à Radiohead, Alain Bashung croise Stevie Wonder.

+33 7 82 22 45 21

