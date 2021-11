Festival Culture Bar-Bars 2021 Café culturel L’Astronef, 25 novembre 2021, Toulouse.

Festival Culture Bar-Bars 2021

du jeudi 25 novembre au samedi 27 novembre à Café culturel L’Astronef

### Concerts / Expos / Spectacles Fer de lance du Collectif Bar-Bars et 2ème ville du Festival, Toulouse ne déroge pas à la règle pour cette 19e édition : des expositions, des performances, des stands spéciaux et bien sûr des concerts house, techno, pop, folk, punk, jazz… Un reflet de la diversité et de la richesse artistique de la scène régionale et nationale. ### Plus d’infos [Retrouvez les 52 évènements proposés dans 18 lieux impliqués, sur le site du Festival Culture Bar-Bars ](https://festival.bar-bars.com/programmation/festival-bar-bars-2021/) [Télécharger le programme sur Toulouse et Pinsaguel ](https://api-culture.toulouse.fr/documents/10718111/11585685/Programme_barbars2021.pdf/95f4d7bf-8772-03d1-2d2c-6e0344737877) ![]() ### Infos pratiques * Du jeudi 25 au samedi 27 novembre 2021 * Des dispositifs de prévention fixes ou en déambulation sont mis en place à Toulouse, en lien avec les professionnels de la santé et de la réduction des risques. Des distributions d’outils comme les éthylotests, les préservatifs et les bouchons d’oreilles, en lien avec les pôles régionaux des musiques actuelles seront à disposition dans les lieux du Festival. * Stand des associations du dispositif « Fêtons plus, risquons moins », dès le jeudi, sur la place des Tiercerettes (face au Breughel), et en déambulation avec leur triporteur vendredi et samedi : de 21h à 1h30 (jeudi et vendredi) et de 21h à 2h (samedi)

Café culturel L’Astronef 3 Place des Avions, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



