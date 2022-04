Festival Culture aux Cœurs Montignac, 25 juillet 2022, Montignac.

Festival Culture aux Cœurs Montignac

2022-07-25 – 2022-07-31

Montignac Dordogne Montignac

Du lundi 25 au dimanche 31 juillet, Le Festival Cultures aux Cœurs de Montignac-Lascaux sera de nouveau présent pour une semaine festive !

Dès le lundi, les festivités débutent avec un concert sur la grande scène ! Les sons de Djobi Djoba ou encore Bamboleo vont résonner dans la ville avec la venue des Gipsy Kings Tonino Baliardo. Les réservations sont ouvertes !

Mais le festival c’est aussi du mardi au dimanche, un spectacle chaque soir sur la scène Terrasse de l’Amitié, des animations gratuites dès le matin, espace Nelson Mandela, au marché du Monde et sur d’autres espaces de la ville, et une soirée qui débute dès la fin d’après-midi avec animations en ville, apéro-concert, guinguette … Une semaine où il est impossible de s’ennuyer et où l’on découvre les cultures du Monde !

https://www.festivaldemontignac.fr/

Montignac

dernière mise à jour : 2022-04-25 par