Montignac Montignac Dordogne, Montignac Festival Culture aux Cœurs Montignac Montignac Catégories d’évènement: Dordogne

Montignac

Festival Culture aux Cœurs Montignac, 1 août 2021-1 août 2021, Montignac. Festival Culture aux Cœurs 2021-08-01 10:30:00 – 2021-08-01

Montignac Dordogne Montignac Chaque jour, retrouvez nos animations Espace Nelson Mandela, Marché du Monde, Apéro-concert, Bodega … 10h30 : Hymne à la paix suivi de la Parade dans les rues de la ville 17h00 : la MAÏADE MALEMORTINE au Marché du Monde

17h30 : la MOLDAVIE à l’Espace Nelson Mandela

18h30 : Apéro-concert avec la SLOVAQUIE 20h : Les BATUC’ADOS à la Guinguette 21h : Cultures aux cœurs

Terrasse de l’Amitié

Tous les ensembles vous présenteront une dernière danse pour cette soirée toujours riche en émotion !

Le final sera haut en couleur avec une création pyrotechnique en musique ! La COLOMBIE à la Bodega du Festival Chaque jour, retrouvez nos animations Espace Nelson Mandela, Marché du Monde, Apéro-concert, Bodega … 10h30 : Hymne à la paix suivi de la Parade dans les rues de la ville 17h00 : la MAÏADE MALEMORTINE au Marché du Monde

17h30 : la MOLDAVIE à l’Espace Nelson Mandela

18h30 : Apéro-concert avec la SLOVAQUIE 20h : Les BATUC’ADOS à la Guinguette 21h : Cultures aux cœurs

Terrasse de l’Amitié

Tous les ensembles vous présenteront une dernière danse pour cette soirée toujours riche en émotion !

Le final sera haut en couleur avec une création pyrotechnique en musique ! La COLOMBIE à la Bodega du Festival Chaque jour, retrouvez nos animations Espace Nelson Mandela, Marché du Monde, Apéro-concert, Bodega … 10h30 : Hymne à la paix suivi de la Parade dans les rues de la ville 17h00 : la MAÏADE MALEMORTINE au Marché du Monde

17h30 : la MOLDAVIE à l’Espace Nelson Mandela

18h30 : Apéro-concert avec la SLOVAQUIE 20h : Les BATUC’ADOS à la Guinguette 21h : Cultures aux cœurs

Terrasse de l’Amitié

Tous les ensembles vous présenteront une dernière danse pour cette soirée toujours riche en émotion !

Le final sera haut en couleur avec une création pyrotechnique en musique ! La COLOMBIE à la Bodega du Festival festivaldemontignac dernière mise à jour : 2021-07-20 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Montignac Autres Lieu Montignac Adresse Ville Montignac lieuville 45.06588#1.16092